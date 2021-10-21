Охотилась на малышей у детсадов: женщина, убившая 9-летнюю девочку в РФ, оказалась психбольной

Охотилась на малышей у детсадов: женщина, убившая 9-летнюю девочку в РФ, оказалась психбольной

После того, как у нее отобрали сына и дочь, женщина несколько раз пыталась забрать детей из местных детсадов.

40-летняя Ульяна Ланская, которая убила девятилетнюю девочку в российской Вологде, рассказала, что заманила ребенка в свою квартиру, пообещав показать мультфильмы. Как оказалось, женщина была психически больной.

Об этом сообщает Daily Mail.

Учительницу иностранных языков, 40-летнюю Ульяну Ланской судья лишила родительских прав еще несколько лет назад после того, как женщина неоднократно утверждала, что ее здоровая дочь страдает раком и нуждается в срочном лечении.

После того, как у нее отобрали сына и дочь, она несколько раз пыталась забрать детей из местных детсадов.

"Эта женщина "больная на голову", у нее есть справка. Она хотела на прошлой неделе украсть моих детей из садика", — рассказала соседка Ланской.

Мама детей тогда подала заявление в полицию, но ей ответили, что женщина хоть и неуравновешенная, но не агрессивна, а просто скучает по своим родными детьми.

16 октября Ланская предложила 9-летней Софии и еще одной девушке прийти к ней на квартиру, купив им сладости. Подруга Софии вечером пошла домой, а девочка осталась. Злоумышленница убила ребенка. Труп так и остался в квартире. Голова Софии Жаворонков была полностью разбита, а ее лицо искажено во время пыток.

"Лицо изрезано почти до неузнаваемости. Все тело — сплошное месиво, нет ни одного целого места. Все покрыто порезами и синяками от ударов. Ее долго били перед смертью", — рассказал местным СМИ отчим Софии.

Выявить подозреваемую удалось с помощью камер видеонаблюдения. Подозреваемую задержали в городе Беломорск в Республике Карелия — в 800 км от места преступления. Сейчас назначена психиатрическая экспертиза. Если Ланскую признают вменяемой, ей грозит до 25 лет тюрьмы.

Напомним, что в российской Вологде нашли мертвой девятилетнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась.

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