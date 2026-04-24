Охотился на антилопу, а встретил разъяренное стадо слонов: в Габбоне погиб миллионер из США

Эрни Досио / © dailystar.co.uk

В центральноафриканском государстве Габон погиб 75-летний Эрни Досио, миллионер и опытный охотник на крупную дичь из Калифорнии. Трагедия произошла во время охоты в густых лесах района Лопе, когда на мужчину и его сопроводителя напала группа из пяти разъяренных слоных, защищавших теленок.

Об этом пишет Daily Star.

Сафари-компания Collect Africa подтвердила, что трагедия произошла 17 апреля. До сих пор охотился на мелкую дичь, когда в густых зарослях неожиданно наткнулся на стадо слонов. Находившийся рядом профессиональный гид получил тяжелые травмы, а американец погиб на месте.

Детали трагического инцидента в районе Лопе

До сих пор охотился за редкой антилопой — желтоспинным дукером. По законам Габона он не мог использовать собственное ружье, поэтому взял в компании дробовик для стрельбы по мелким животным. Когда слоны внезапно выскочили из кустарников, они первыми сбили с ног проводника, а его мощная винтовка потерялась в густой траве.

Охотник на пенсии из Кейптауна, знавший Эрни Досио, рассказал, что погибший занимался охотой всю жизнь и имел огромную коллекцию трофеев из Африки и США. Он подчеркнул, что, несмотря на неоднозначное отношение общества к охоте на крупную дичь, деятельность Досио была законной, официально лицензированной и частью природоохранных мероприятий.

По словам знакомого, в тот раз американец планировал охотиться на карликовых буйволов и антилоп, а собственное ружье не взял из-за строгих требований местного законодательства. По словам очевидцев, нападение было молниеносным.

«Первым напали на профессионального охотника, он получил серьезные ранения, потеряв винтовку, которую выбило из рук, и она потерялась в подлеске, оставив Эрни свое ружье. Я не хотел бы вдаваться в подробности, но можно с уверенностью предположить, что это было быстро», — добавил знакомый погибшего.

Общественная и благотворительная деятельность Эрни Досио

Эрни Досио был известным человеком в Калифорнии. Он владел компанией Pacific AgriLands Inc и виноградниками площадью 12 000 акров. Кроме увлечения охотой, он занимал высокие должности в благотворительной организации Elks и был активным членом охотничьих клубов Сакраменто.

Секретарь благотворительной организации Elks Томми Уитмен выразил соболезнования семье Эрни Досио, назвав его важной фигурой для общества, где тот занимал высокий пост в течение 30 лет.

Уитмен отметил, что Досио был щедрым меценатом, анонимно помогавшим ветеранам, детям с инвалидностью и малообеспеченным семьям. Кроме того, он упомянул о пристрастии погибшего к охоте в Америке и Африке, результатом которого стала обширная частная коллекция трофеев.

Репатриация тела и официальная реакция

Посольство США в Габоне сейчас организует отправку тела Досио домой в Калифорнию. Дипломаты предупредили, что подготовка официальных заявлений для печати займет несколько дней. В компании погибшего Pacific AgriLand inc отказались от комментариев, назвав событие «огромной трагедией».

Габон считается одним из последних мест в мире с высокой концентрацией лесных слонов — здесь обитает около 60% мировой популяции этих животных. Территория страны на 88% покрыта густыми тропическими лесами, что делает случайные встречи с крупными млекопитающими опасными и непредсказуемыми.

