Охотники отказались убивать медведицу, которая пугала жителей европейской столицы

Охотники отказались убивать медведицу / © AP

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Молодая бурая медведица вызвала настоящий переполох в столице Литвы. В течение двух дней животное неспешно прогуливалось по пригородам Вильнюса. Пересекала дороги и заглядывала во дворы. За ней следили многочисленные прохожие со смартфонами и даже дроны. Это превратило ее появление в национальное событие — ведь это был первый случай за многие годы, когда медведь забрался так близко к городу.

Об этом пишет AP.

Правительственное решение вызвало возмущение

После этого инцидента правительство Литвы неожиданно выдало разрешение на отстрел медведицы. Это решение шокировало Литовскую ассоциацию охотников и рыболовов, которая категорически отказалась его выполнять.

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«Она была испугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как убежать из города, но ничего плохого не сделала», — отметил Юкните.

Охотники, которые отслеживают популяцию этих редких для Литвы животных (по их оценкам, их всего 5-10), предложили более гуманный подход: успокоить животное, отследить его и перевезти.

Счастливый финал и историческая справка

Столкнувшись с общественным возмущением, литовские власти заняли оборонительную позицию. Заместитель министра окружающей среды Рамунас Кругелис заявил, что разрешение на отстрел было лишь мерой пресечения на случай, если медведь будет представлять угрозу.

Пока продолжались прения о ее судьбе, медведица сама решила свою проблему. В среду ее зафиксировали камеры мирно блуждающим лесом примерно в 60 километрах от Вильнюса, жуя кукурузу.

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Бурые медведи являются коренными жителями региона, но в Литве их практически истребили в 19 веке из-за чрезмерной охоты и потери природной среды обитания.

Напомним, Додо, квага, морская корова, тилацин — десятки видов исчезли из-за охоты, вырубки лесов и изменения климата. Некоторые из них исчезли сотни лет назад, другие просто на наших глазах.