Охрана Фицо "полностью провалилась" во время покушения на него — Bild

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько ранений 15 мая во время покушения.

Охрана словацкого премьер-министра Роберта Фицо полностью провалила свою работу во время покушения на главу правительства.

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Такое мнение высказали эксперты в интервью изданию Bild.

Издание сообщает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько ранений 15 мая возле Дома культуры в словацком городе Гандлова.

Дэвид Имберман, ранее отвечавший за безопасность израильских чиновников, заявил журналистам, что действия охранников Фицо были "полным провалом".

"В таком политическом климате публичное рукопожатие с премьер-министром не должно было поощряться. Сотрудники его личной безопасности должны были предотвратить это. Тем более, что никто не знал, кто его ждет. Похоже, зрителей заранее не проверяли и не обыскивали", – заявления он.

По словам Имбермана, ошибка охранников заключалась в том, что все они стояли за спиной Фицо, а не перед ним.

"Человек, которого нужно защитить, должен быть буквально окружен. Два охранника должны стоять перед ним, как щит", — объясняет он.

Бывший начальник полиции Стефан Хамран в разговоре с BILD также критикует работу словацких телохранителей.

"Обычно команда делится на две группы. Одна должна устранить преступника, другая позаботиться о премьер-министре. Но здесь все побежали вперед. Премьер-министр даже упал на землю — его должны были поймать", — говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан рассказал, как чувствует себя Фицо после покушения.

Кроме того, мы ранее информировали, что Фицо прооперировали и ничто больше не угрожает его жизни.

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