Охранник Лувра мог помочь грабителям: новые детали скандального ограбления

Лувр / © Associated Press

Реклама

Расследование ограбления Лувра, в ходе которого были похищены драгоценности на сумму 76 миллионов фунтов стерлингов, указывает на возможное участие одного из сотрудников музея.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Источники, близкие к расследованию, сообщают, что цифровая криминалистика обнаружила контакты телохранителя с лицами, подозреваемыми в преступлении. Предполагается, что внутренняя информация о системе безопасности музея могла быть передана преступникам, что значительно облегчило проникновение в галерею "Аполлон".

Реклама

"Есть доказательства сотрудничества одного из охранников с налетчиками. Конфиденциальная информация о безопасности музея позволила преступникам узнать о слабых местах", - отметил источник.

Воры проникли в музей, выдав себя за работников, и в считанные минуты похитили восемь драгоценностей французской короны. Они использовали грузовик с 90-футовым подъемником, чтобы добраться до галереи. Часть украденного уже сравнивают по масштабу с пожаром в соборе Нотр-Дам 2019 года.

Парижский прокурор Лора Бекко сообщила, что с поличным было обнаружено более 150 образцов ДНК и других следов. Видео с камер наблюдения помогло отследить передвижение банды на двух скутерах Yamaha TMax по Парижу и соседним департаментам.

Директор Лувра Лоранс де Кар сообщила, что на балконе второго этажа, через который воры проникли в музей, отсутствуют камеры видеонаблюдения, а существующая камера не охватывала место взлома.

Реклама

Французские власти уже передали часть самых ценных экспонатов Банка Франции для хранения в безопасном хранилище. К расследованию также привлечена израильская разведывательная компания CGI Group, участвовавшая в раскрытии многомиллионного ограбления Green Vault в Дрездене.

Парижская прокуратура рассматривает все версии, включая внутреннее соучастие, и надеется быстро вернуть драгоценности в музей.

Напомним, во Франции в воскресенье, 19 октября, ограбили один из крупнейших музеев мира - Лувр, расположенный в Париже. Неизвестные украли девять драгоценностей из коллекции Наполеона.

Ранее французские правоохранители сообщили о задержании подозреваемых в похищении ювелирных экспонатов.