Оказались шпионами: Нидерланды закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов

Нидерланды выдворили из страны российских дипломатов. Они оказались шпионами.

Об этом сообщает NOS.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что российских дипломатов выслали из-за того, что Москва тайно назначается дипломатами офицеров разведки. По его словам, около 10 сотрудников российского посольства должны будут уйти.

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Кроме того, что в течение двух недель российские дипломаты должны покинуть страну, в Амстердаме закроется Российский торговый офис. К тому же, по словам Гукстра, с 20 февраля в Санкт-Петербурге будет закрыто генеральное консульство Нидерландов.

Он отметил, что Москва задерживает выдачу виз для нидерландских дипломатов.

"Были сделаны многие попытки найти решение. Россия продолжает затягивать этот вопрос (выдачу виз — ред.), и это неприемлемо... Мы здесь главные, а они нет", — подчеркнул премьер.

В свою очередь посольство Нидерландов в Москве будет оставаться открытым. Нидерланды считают важным не закрывать их.

"Важно покидать посольства открытыми как канал коммуникации, даже сейчас, когда отношения с Россией сложнее, чем когда-либо", — пояснил Гукстра.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине одну батарею ПРО Patriot.

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