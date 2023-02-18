Оказались шпионами: Нидерланды закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов

Министр иностранных дел Вопке Гукстра заявил, что Москва тайно назначается дипломатами офицеров разведки.
Нидерланды выдворили из страны российских дипломатов. Они оказались шпионами.
Об этом сообщает NOS.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что российских дипломатов выслали из-за того, что Москва тайно назначается дипломатами офицеров разведки. По его словам, около 10 сотрудников российского посольства должны будут уйти.
Кроме того, что в течение двух недель российские дипломаты должны покинуть страну, в Амстердаме закроется Российский торговый офис. К тому же, по словам Гукстра, с 20 февраля в Санкт-Петербурге будет закрыто генеральное консульство Нидерландов.
Он отметил, что Москва задерживает выдачу виз для нидерландских дипломатов.
"Были сделаны многие попытки найти решение. Россия продолжает затягивать этот вопрос (выдачу виз — ред.), и это неприемлемо... Мы здесь главные, а они нет", — подчеркнул премьер.
В свою очередь посольство Нидерландов в Москве будет оставаться открытым. Нидерланды считают важным не закрывать их.
"Важно покидать посольства открытыми как канал коммуникации, даже сейчас, когда отношения с Россией сложнее, чем когда-либо", — пояснил Гукстра.
Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине одну батарею ПРО Patriot.
Читайте также: