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Оказались в огневой ловушке: во Вьетнаме в караоке-баре заживо сгорели более 30 человек

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Оказались в огневой ловушке: во Вьетнаме в караоке-баре заживо сгорели более 30 человек

Фото: Associated Press

В результате пожара в караоке-баре на юге Вьетнама погибли 32 человека.

Причины возгорания пока не установлены

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на государственные вьетнамские СМИ.

Огонь охватил второй этаж здания вечером, в результате чего клиенты и персонал оказались в ловушке, поскольку густой дым заполнил лестницу и заблокировал аварийный выход. Люди сгорели заживо.

После трагедии премьер Вьетнама Фам Минь Чин приказал провести дополнительную проверку мест повышенного риска, особенно караоке-баров.

Ранее стало известно, что у побережья Швеции вспыхнул пожар на лайнере – на борту 300 пассажиров.

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