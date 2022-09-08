Оказались в огневой ловушке: во Вьетнаме в караоке-баре заживо сгорели более 30 человек

В результате пожара в караоке-баре на юге Вьетнама погибли 32 человека.

Причины возгорания пока не установлены

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на государственные вьетнамские СМИ.

Огонь охватил второй этаж здания вечером, в результате чего клиенты и персонал оказались в ловушке, поскольку густой дым заполнил лестницу и заблокировал аварийный выход. Люди сгорели заживо.

После трагедии премьер Вьетнама Фам Минь Чин приказал провести дополнительную проверку мест повышенного риска, особенно караоке-баров.

Ранее стало известно, что у побережья Швеции вспыхнул пожар на лайнере – на борту 300 пассажиров.

Возле Лондонского моста произошел пожар

Читайте также: