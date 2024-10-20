Оказалось, что ракеты по Украине помогал пускать инженер из КНДР - NHK

Национальная разведслужба Южной Кореи использовала технологию распознавания лиц для анализа фотографии, которая, вероятно, была сделана в Донецкой области Украины.

Южная Корея обнаружила, что северокорейский инженер работал на российских позициях у фронта на востоке Украины. Он наблюдал за запусками ракет по украинским территориям. Эта информация стала известна благодаря источникам в военной разведке

Об этом сообщило издание NHK.

Снимок, на котором видна делегация лидера КМДН время инспекции завода, производящего мобильные ракетные установки, была проанализирована с помощью программы распознавания лиц. Результаты показали, что человек на фото, сделанном в Украине, имеет более 80% сходства с северокорейским инженером, сопровождавшим диктатора. Это свидетельствует об активном присутствии северокорейских специалистов в военных операциях России в Украине, что вызывает беспокойство среди международных наблюдателей

Южнокорейская разведка считает, что изображение северокорейского инженера-ракетчика было сделано при запуске баллистических ракет, направляемых на Украину. Это говорит о том, что специалисты из Северной Кореи принимают участие в военных операциях, поддерживая российские действия в регионе.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что военные из Северной Кореи уже участвуют в войне России против Украины.

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