"Оказываем помощь в политическом измерении": Польша не планирует направлять военных в Украину

"Оказываем помощь в политическом измерении": Польша не планирует направлять военных в Украину

Продолжаются переговоры по поставке оружия.

Польша не планирует направлять солдат Войска польского в Украину.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью "Газете правной".

"На сегодняшний день тема поддержки Украины Военным польским не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении — двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС", — отметил он.

Руководитель Бюро подчеркнул, что переговоры на тему поставки оружия продолжаются: "вопрос поддержки был предметом двухдневных консультаций президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского".

По словам Солоха, присутствие польских солдат в Украине "зависит от проводимых сейчас учений". "Военное сотрудничество Польши и Украины, прежде всего, охватывает миссии по тренировкам, в них мы сотрудничаем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (с НАТО – Ред.)", — рассказал Павел Солох.

Как сообщалось, правительство Великобритании утверждает, что располагает данными, кого именно Кремль планирует назначить своим гауляйтером в Киеве в случае победы над Украиной. Москва, конечно, все опровергает. Но подобные данные располагает и американской разведкой, сообщил CNN со ссылкой на свои источники и Белый дом. Британцы серьезно настроены сделать все, чтобы этого не произошло. Оборонительное, но очень мощное оружие – неожиданный подарок на этой неделе Украина получили из Лондона.

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