Оказывает давление на ряд стран: аналитики раскрыли планы Путина на международной арене

Россия пытается делать вид, что до сих пор имеет важные дипломатические партнерские отношения.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Кремлевский диктатор Владимир Путин 24 мая выступил перед участниками Международной встречи высоких представителей по безопасности в Москве с шаблонной риторикой.

"Он в очередной раз обвинил Запад в создании глобальной нестабильности и призвал государства Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка. Позже Путин посетил Евразийский экономический форум в столице вместе с Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым и президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым и премьер-министром Армении Мгером Григоряном", – говорится в сообщении.

Путин также встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком.

"Кремль использовал международные форумы и встречи с главами государств, чтобы изобразить Россию страной, имеющей прочные международные партнерские отношения, и выступить за формирование потенциальной антизападной коалиции. В частности, Путин пытался, но не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином в конце марта и объединить Китай с Россией в придуманном Путиным геополитическом конфликте с Западом", – добавляют аналитики.

За кулисами Путин также оказывает давление на ряд стран, в частности Индию, отмечают аналитики. Москва угрожает аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если индийцы не помогут заблокировать ожидаемые шаги, направленные на превращение РФ в финансового и политического изгнанника из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, представитель США в ОБСЕ Майк Карпентер заявил, что Россия и Беларусь полностью изолированы как страны-агрессорки. Даже их союзники по ОДКБ отказываются поддерживать войну против Украины и сеть пропаганды РФ.

Политолог Владимир Фесенко считает, что проблема Путина и потенциальная угроза всему миру – "чем сильнее он поднимает ставки, тем меньше у него вариантов дальнейших действий". Российская армия позорно терпит неудачи на поле боя в Украине, а их диктатор Владимир Путин теряет дипломатическое могущество даже среди союзников.

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