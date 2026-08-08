Океан закипает: чем обернется для человечества самый разрушительный Эль-Ниньо в истории

Супер Эль-Ниньо набирает невиданную ранее силу.

Реклама

В Тихом океане стремительно развивается климатический феномен Эль-Ниньо , масштабы которого настолько беспрецедентен, что ученые пока не могут точно спрогнозировать все последствия этого явления для планеты. Экстремальный нагрев океанских вод уже вышел за пределы всех предыдущих наблюдений, заставляя климатологов готовиться к рекордной глобальной жаре и масштабным природным катаклизмам.

Об этом пишет IFLScience.

Реклама

Что такое Эль-Ниньо и температурные рекорды

Эль-Ниньо – это природный климатический феномен, характеризующийся аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Этот процесс запускает глобальный эффект домино, оказывая существенное влияние на погодные условия во всем мире, и является частью большего цикла, чередующегося с холодной фазой Ла-Нинья. Ученые официально фиксируют начало явления, когда температура воды поднимается по крайней мере на 0,5°C выше многолетней нормы, однако показатели этого года уже поражают своей экстремальностью.

Реклама

В первую неделю августа 2026 года температура в восточной части Тихого океана превысила норму на 2,6°C , что автоматически переводит текущую фазу в статус «супер Эль-Ниньо». Климатолог из исследовательской организации Berkeley Earth Зик Гаусфатер отмечает, что скорость и мощность развития этого процесса просто безумны, ведь раньше ничего подобного в такой период года не фиксировалось.

Ближайшим историческим аналогом является катастрофический Эль-Ниньо 1997–1998 годов, нанесший мировой экономике ущерб на триллионы долларов и унесший тысячи жизней. Однако современный температурный график уже значительно опережает траекторию того печально известного рекордсмена, и большинство компьютерных моделей прогнозируют пик нынешней аномалии на конец 2026 года.

Глобальные последствия для планеты

Главным следствием этого природного явления станет неизбежное повышение глобальной температуры, что приведет к более частым и продолжительным волнам убийственной жары по всему миру. Кроме того, Эль-Ниньо кардинально нарушит привычные режимы выпадения осадков: одни регионы будут страдать от масштабных наводнений, в то время как другие столкнутся с сокрушительными засухами.

Особую обеспокоенность у ученых вызывает ситуация в тропиках, где в Индонезии, Юго-Восточной Азии, Южной Африке и Индии ожидается значительное ослабление муссонов и катастрофический дефицит влаги. Такие резкие изменения климата нанесут сокрушительный удар по сельскому хозяйству и мировому урожаю, а также гарантированно спровоцируют массовое обесцвечивание и гибель коралловых рифов в мировом океане.

Реклама

Неизвестность и фактор глобального потепления

Пока исследователи откровенно признают, что человечество оказалось на совершенно неизведанной территории, поэтому предсказать точный сценарий развития событий крайне трудно. Эксперты призывают правительства всех стран, особенно в тропическом поясе, уже сейчас начинать подготовку существенного сокращения урожаев и потенциальных экономических кризисов.

Прямые сравнения с 1997–1998 годами также осложняются тем, что за последние 28 лет наша планета претерпела значительные изменения из-за антропогенного глобального потепления. В то время рекордные температуры сегодня считались бы необычно прохладными, что наглядно демонстрирует, насколько сильно человеческая деятельность подняла базовую температуру Земли.

Поэтому ученые категорически исключают попытки некоторых климатических скептиков списать все современные погодные аномалии и катаклизмы исключительно на естественный цикл Эль-Ниньо. Специалисты отмечают, что этот феномен не отменяет проблемы изменения климата, а служит своеобразным окном в будущее, показывая нам новую температурную норму следующего десятилетия.

Человечеству придется адаптироваться к этим суровым реалиям, ведь игнорирование климатических угроз в сочетании с мощностью явления этого года может привести к необратимым последствиям. Ученые надеются, что текущий экологический кризис станет окончательным триггером для принятия более эффективных решений по защите окружающей среды на мировом уровне.

Реклама

Напомним, ученые пришли к выводу, что супер Эль-Ниньо в ближайшее время приведет к катастрофическим лесным пожарам и масштабным наводнениям в наименее подготовленных к этому странам. Они определили 20 самых уязвимых мегаполисов мира , которым грозят смертельные погодные катаклизмы.

Новости партнеров