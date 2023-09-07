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Оккупации Россией Крыма и части Грузии: генсек НАТО Столтенберг рассказал, о чем сожалеет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупации Россией Крыма и части Грузии: генсек НАТО Столтенберг рассказал, о чем сожалеет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Офис президента Украины

По мнению Столтенберга, если Путин выиграет эту войну – "это будет трагедией для украинцев".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сожалеет, что России удалось избежать ответственности за оккупацию в 2008 году части Грузии и 2014 года Крыма.

Об этом он сказал, выступая на комитете Европарламента по обороне и иностранным делам, в четверг, 7 сентября.

"Была Грузия в 2008, был Крым в 2014, а затем полномасштабное вторжение в 2022 году. Россия смогла избежать ответственности, и я сожалею об этом", — заявил он.

По его мнению, если Путин выиграет эту войну — "это будет трагедией для украинцев", а также есть "опасно для них самих", стран Европы.

"РФ захотела контролировать соседей, распределить сферы интересов. И говорит, что это было провокацией, если какая-то страна решала присоединиться к НАТО. Это не провокация, а демократическое суверенное право каждого государства избрать свой путь", – отметил Столтенберг.

Ранее в НАТО прокомментировали контрнаступление Украины.

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Дата публикации
Просмотры
552
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