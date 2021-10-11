Оккупация Крыма: в ЕС ввели новые санкции против 8 россиян (перечень)

Среди лиц, добавленных к санкционного списка ЕС, являются представители правоохранительных органов, которые ответственны за выполнение российского законодательства в незаконно аннексирована Крыму и Севастополе.

Совет Европейского Союза ввел новые санкции еще против 8 россиян, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Такое решение Совет принял сегодня, 11 октября. Список опубликовали на сайте Совета Европы.

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Среди лиц, добавленных к санкционного списка ЕС, являются представители правоохранительных органов — судьи, прокуроры и силовики — ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированому Крыму и Севастополе.

"Эти люди принимали предвзятые решения по делам по политическим мотивам и преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя", — говорится в заявлении ЕС.

В перечень попали:

Белоусов Михаил — так называемый "судья" в Симферополе,

Долгополов Андрей — "голова райсуда" в Симферополе,

Колпиков Евгений — прокурор в Ростове-на-Дону,

Магомедов Магомед — "следователь управления СК" по Крыму,

Михайлюк Леонид — "глава ФСБ" по Крыму,

Можелянський Виктор — "заместитель председателя райсуда" в Симферополе,

Редько Галина — "судья верховного суда" Крыма,

Терентьев Владимир — "глава управления СК" по Крыму.

Ограничительные меры ЕС по территориальной целостности Украины сейчас распространяются в среднем на 185 человек и 48 субъектов хозяйствования. Эти назначены лица подлежат замораживанию активов — включая запрет предоставлять им доступные средства — и запрет на въезд, что не позволяет им въезжать или транзитно проходить через ЕС.

"Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушения Россией международного права. Более того, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — заверили в Совете Европейского Союза.

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