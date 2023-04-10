Оккупант-дезертир поджег дом своего знакомого – один человек погиб, пострадал ребенок (фото)

В российском Архангельске солдат сбежал из воинской части и поджег дом, где проживал его знакомый. В результате пожара погибла 49-летняя женщина с инвалидностью, которая не могла самостоятельно передвигаться. Пострадали 7-летний ребенок и 55-летний мужчина.

Об этом пишет Astra.

Пожар в деревянном двухэтажном жилом доме в Архангельске на улице Пугачева произошел ночью 9 апреля.

Фото: Astra

По данным источников ASTRA, по подозрению в поджоге задержан 35-летний военнослужащий в/ч 08275 (Печенга, Мурманская область) Сергей Клевцов. Клевцов был военнослужащим ВС РФ с непогашенной судимостью за кражу. Он состоял под административным надзором полицейских.

7 апреля военный сбежал из центра для мобилизованных в Северодвинске и направился в гости к своему сослуживцу Роману Петрову в Архангельск. Петров проживал в доме по улице Пугачева. Накануне около часа ночи мужчины поссорились и сослуживец с женой выгнали Клевцова из своего дома.

Как объяснил солдат уже на допросе, он ради мести поджег детскую коляску в подъезде дома на первом этаже. Из-за этого начался пожар. Сергея Клевцова задержали.

Напомним, в России военный во время отпуска изнасиловал восьмиклассницу.

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