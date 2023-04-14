Оккупант "после коньячка" расстрелял росгвардейца, приняв его за "украинского диверсанта"

В России на 10 лет посадили солдата-контрактника, расстрелявшего росгвардейца, приняв его за "диверсанта ВСУ".

Россиянин Алексей Усенко расстрелял росгвардейца на территории Украины, поскольку принял его за украинского диверсанта.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в 2022 году. Оккупант остановил легковой автомобиль, в котором ехали российские силовики. Усенко приказал, чтобы они вышли, и в какой-то момент, передернув затвор автомата, выстрелил в одного из них. Росгвардеец от ранения в живот скончался.

После этого Усенко взял на прицел водителя машины и велел ему лечь на землю, угрожая убить и его.

"На выстрел сбежались другие военнослужащие, уговорившие Усенко отстегнуть магазин от автомата, а затем и сдать самое оружие. По их словам, контрактник был нетрезв, от него сильно несло перегаром, при этом вел себя он агрессивно и неадекватно, утверждая, что задержал украинских диверсантов", — говорится в сообщении.

Как оказалось, перед инцидентом Усенко распивал коньяк вместе с сослуживцами. Теперь ему предстоит провести 10 лет в колонии строгого режима.

В то же время своей вины россиянин так и не признал, настаивая, что ни в кого не стрелял, а силовика убили либо скрывавшиеся рядом "украинские диверсанты", либо кто-то из российских военных, которые были неподалеку.

Напомним, россияне продолжают распространять очередной фейк. На этот раз они заявили о том, что якобы "захватили" Leopard2, но не покажут, поскольку решили его утопить.

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