Настоящий детектив случился с очередным "героем СВО" в российском городе Чита Забайкальского края РФ. Там россиянин, оказавшийся противником войны с Украиной, отрезал оккупанту голову.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

Александр Толстоногов с позывным "Туман" был воспитанником детского дома, потом сидел в колонии и отправился на войну добровольцем. Он поверил пропаганде Путина и решил стать частью так называемой "новой элиты" после участия в преступной оккупации Украины.

Во время застолья с 51-летним охранником автосервиса, который оказался сторонником Украины, между мужчинами возникла ссора. В результате охранник нанес Толстоногову смертельный удар ножом, а затем отрубил ему голову.

"Год он был на передовой без отпуска, приехал вот месяц назад, контуженный, здоровье подорвал. Госпиталь военный был перегружен, мы положили его в краевую клиническую, в кардиологию. Сегодня должны были положить в другое отделение, потому что печень, желудок, кишечник были повреждены. Там на передовой было озеро, в нем трупов много было, приходилось им эту воду пить. Вчера сообщили о трагедии. Он был где-то там на СТО по ул. 9 января в Чите, ночевал с охранником по имени Женя, который его и убил. и голову отрезал. Сам по себе Александр Геннадьевич спокойный был, даже когда и выпьет, но, возможно, неприязнь к нему случилась, потому что охранник — за Украину", — рассказали оккупанты.

Напомним, согласно опросам российского "Левада Центра", почти половина граждан РФ, а именно 47%, считают допустимым применение пыток. Из них 25% считают, что пытки возможны только тогда, когда можно спасти человеческие жизни, еще 22% — что пытки могут быть применены только к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

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