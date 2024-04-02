Оккупанты боятся удара по Крымскому мосту и стягивают туда ПВО — Атеш

Оккупанты для защиты моста перекидывают комплексы С-300 и ЗРПК "Панцирь-С1".

Оккупанты в Крыму перекинули дополнительные системы ПВО для защиты Керченского моста от возможных воздушных атак со стороны Украины.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

"Наши агенты ведут постоянный мониторинг обстановки в районе Керченского моста, в ходе которого было обнаружено, что Россия использует гражданские суда для транспортировки военного груза. Мы также отмечаем сокращение движения военных кораблей ВМФ России", — отметили партизаны.

Движение "Атеш" обнаружило, что оккупанты, в частности, перекидывают для защиты моста комплексы С-300 и ЗРПК "Панцирь-С1".

"Такие действия окупантов указывают на их стратегические приоритеты, направленные на укрепление воздушной защиты моста в ущерб защите российских городов" — добавили на странице партизанского движения.

Напомним, глава СБУ Малыш признался, кто бомбил Крымский мост.

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