Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото

Взрыв на переправе произошел в октябре.
Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост, на котором почти три месяца назад произошел взрыв. Судить о ремонтных работах можно со спутниковых снимков, появившихся в Сети.
Фото опубликовал Osint-аналитик Брэди Эфрик в Twitter.
Похоже, до полноценного восстановления транспортного движения по Крымскому мосту еще далеко.
"Крымский мост был поражен почти три месяца назад и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", — подчеркнул Эфрик.
Кримианский мост был строг почти три месяца назад и satelite imagery shows, що робітники залишаються прискореними домашнім. pic.twitter.com/ubWurCvVt3— Brady Africk (@bradyafr) January 4, 2023
Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. Впоследствии российские ОМП сообщили о пяти погибших.
Президент России Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом". Диктатор обвинил по всему Украину.
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