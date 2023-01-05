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Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2049
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото

Фото: Associated Press

Взрыв на переправе произошел в октябре.

Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост, на котором почти три месяца назад произошел взрыв. Судить о ремонтных работах можно со спутниковых снимков, появившихся в Сети.

Фото опубликовал Osint-аналитик Брэди Эфрик в Twitter.

Похоже, до полноценного восстановления транспортного движения по Крымскому мосту еще далеко.

"Крымский мост был поражен почти три месяца назад и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", — подчеркнул Эфрик.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. Впоследствии российские ОМП сообщили о пяти погибших.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом". Диктатор обвинил по всему Украину.

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Дата публикации
Просмотры
2049
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