Оккупанты фантазируют о применении "особого" оружия ВСУ по Белгороду: что придумали на этот раз

В Белгороде полицейских попросили носить с собой комплекты радиационной, химической и биологической защиты. Все из-за "применения химического оружия ВСУ".

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

"По данным источников, сегодня ко всему личному составу МВД Белгородской области поступило сообщение с требованием "держать под рукой" комплекты РХЗБ. Причина в том, что 8 апреля под Клищиевкой ВСУ якобы применили химическое оружие с адамситом – боевым ядовитым веществом, которое использовали еще под время Первой мировой войны", – фантазируют россияне.

Официального подтверждения применения оружия с адамситом пока нет.

Напомним, в Белгороде и Белгородском районе днем 7 апреля был объявлен сигнал воздушной тревоги о ракетной опасности. Затем губернатор Вячеслав Гладков отчитался о сбитии в Белгородском районе "системой ПВО 4 БПЛА самолетного типа" — на подлете к городу.

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