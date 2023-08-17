Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму – "АТЕШ"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму – "АТЕШ"

Мобилизация россиян / Фото: Getty Images

Вероятно, это произойдет после фейковых выборов в сентябре.

Оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму. Агент "АТЕШ" из Симферопольского военкомата сообщает, что оккупанты готовят провести масштабную мобилизацию почти всех возрастных групп населения Крыма.

Об этом сообщает движение "АТЭШ".

"Это подтверждает предварительную информацию наших агентов, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию населения оккупированных украинских регионов после так называемых "выборов" в сентябре. В некоторых населенных пунктах Запорожской области уже объявили о досрочных "выборах", – говорится в сообщении.

Партизаны призывают всеми способами избегать мобилизации. "Иначе пишите нам. Мы разрушим русскую армию изнутри", – акцентируют представители движения.

Ранее партизанское движение "АТЕШ" заявило о ликвидации оккупантов вооруженных сил РФ в Херсонской области. В результате подрыва шесть военных ВС РФ были уничтожены, два перевозимых грузовика – повреждены.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
286
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация