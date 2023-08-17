Оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму – "АТЕШ"

Вероятно, это произойдет после фейковых выборов в сентябре.

Оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму. Агент "АТЕШ" из Симферопольского военкомата сообщает, что оккупанты готовят провести масштабную мобилизацию почти всех возрастных групп населения Крыма.

Об этом сообщает движение "АТЭШ".

"Это подтверждает предварительную информацию наших агентов, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию населения оккупированных украинских регионов после так называемых "выборов" в сентябре. В некоторых населенных пунктах Запорожской области уже объявили о досрочных "выборах", – говорится в сообщении.

Партизаны призывают всеми способами избегать мобилизации. "Иначе пишите нам. Мы разрушим русскую армию изнутри", – акцентируют представители движения.

Ранее партизанское движение "АТЕШ" заявило о ликвидации оккупантов вооруженных сил РФ в Херсонской области. В результате подрыва шесть военных ВС РФ были уничтожены, два перевозимых грузовика – повреждены.

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