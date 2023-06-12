Оккупанты готовят в Крыму техногенную катастрофу: в ГУР предупредили о новой опасности

В случае взрыва на заводе аммиачное облако накроет близлежащие районы через полчаса.

Во временно оккупированном Крыму, в Армянске, россияне готовят теракт на химическом предприятии "Крымский титан". Если там произойдет взрыв – это будет искусственная техногенная катастрофа, ужасающая по своим последствиям.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Также читайте В РФ назвали новые условия для переговоров – хотят еще три области Украины

Под угрозой прежде всего окажутся:

оккупированные Армянск,

Красноперекопский район,

южные районы Херсона.

На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса.

Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова, россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения



"Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня. Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможной. На территории временно оккупированного". Армянская циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана", — говорится в сообщении.

Кроме того, инженерные подразделения оккупационной армии в течение последних нескольких дней пройдут цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

Поэтому россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население.

Как сообщалось ранее, генерал Александр Павлюк объяснил, почему именно сейчас россияне взорвали Каховскую ГЭС. По его мнению, цель – сорвать наступательную операцию ВСУ.

Читайте также: