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Оккупанты готовят в Крыму техногенную катастрофу: в ГУР предупредили о новой опасности

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты готовят в Крыму техногенную катастрофу: в ГУР предупредили о новой опасности

Россияне готовят теракт на химическом заводе в Крыму- ГУР / Фото: Unsplash

В случае взрыва на заводе аммиачное облако накроет близлежащие районы через полчаса.

Во временно оккупированном Крыму, в Армянске, россияне готовят теракт на химическом предприятии "Крымский титан". Если там произойдет взрыв – это будет искусственная техногенная катастрофа, ужасающая по своим последствиям.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Под угрозой прежде всего окажутся:

  • оккупированные Армянск,
  • Красноперекопский район,
  • южные районы Херсона.

На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса.

  Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова, россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения

"Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня. Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможной. На территории временно оккупированного". Армянская циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана", — говорится в сообщении.

Кроме того, инженерные подразделения оккупационной армии в течение последних нескольких дней пройдут цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

Поэтому россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население.

Как сообщалось ранее, генерал Александр Павлюк объяснил, почему именно сейчас россияне взорвали Каховскую ГЭС. По его мнению, цель – сорвать наступательную операцию ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
5426
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