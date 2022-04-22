Оккупанты не взяли Попасную, а во Всемирном банке оценили убытки Украины от военных руин: 5 главных событий ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 22 апреля 2022:
- Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил физический ущерб украинским зданиям и инфраструктуре из-за вторжения России. Он достиг примерно 60 миллиардов долларов и будет расти по мере продолжения войны. Читать дальше –>
- В Луганской области российским захватчикам не удалось прорваться ни в Рубежном, ни в Попасной. Об этом в соцсетях сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Читать дальше –>
- В Швейцарии изменили систему размещения беженцев из Украины. Теперь они не смогут самостоятельно выбирать место жительства, а будут вынуждены следовать указаниям властей. Читать дальше –>
- В России расширили список персональных санкций в отношении американских граждан. В общей сложности 29 американцам запрещен въезд в РФ. Среди них – основатель компании Meta (Facebook) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Гаррис. Читать дальше –>
- В пятницу, 22 апреля, бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, срок полномочий которого истек в январе 2022 года, впервые предстанет перед судом в США по обвинению в торговле наркотиками и хранении огнестрельного оружия. Читать дальше –>
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