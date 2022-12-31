Оккупанты не знают, на какое расстояние от границы прятать технику: эксперт о "хлопках" в России

Взрывы на аэродроме в русском городе Энгельс ,что примерно в 600 км от украинской границы показывают врагу, что могут быть новые поражения их техники. Теперь россияне не знают, на какое расстояние от украинской границы нужно теперь ее прятать.

Такое мнение "24 канала" высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак.

По его словам, оккупанты провели неправильный расчет. В начале войны на российскую авиабазу с вертолетами в Миллерово в Ростовской области начали залетать ракеты "Точки У".

"Что сделали россияне: взяли большую карту, линейку и начали измерять расстояние от украинской границы до российских авиабаз. И считали, до какого именно аэродрома не сможет долететь оружие, находящееся в арсенале украинской армии, или его потенциально Украине может предоставить НАТО", — объяснил он.

Так они обнаружили базу Энгельси. Впрочем, несколько раз прилетело и туда. Россияне не понимали, каким образом что-то прилетело: либо с территории России, либо с территории Украины, обойдя все российские средства противовоздушной обороны вдоль границы.

Ступак считает, что врагу теперь важно планировать свои последующие действия. Ведь теперь они не могут быть уверены, что их системы защиты могут обезопасить.

"Если они переместят свою авиацию за Урал, тогда каждый новый взлет самолетов для бомбардировки Украины дает нам большой люфт времени", — считает эксперт.

Напомним, первая атака в Энгельсе произошла 5 декабря. Были повреждены два ракетоносца Ту-95. Кроме того, в результате удара по базе также погибли трое российских военных.

В следующий раз, 26 декабря, в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. Также погибли три военных.

Уже 29 декабря снова сообщали о взрывах на аэродроме. По информации оккупантов, сработала российская система ПВО.

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