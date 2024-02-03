Оккупанты отправили из Крыма делегацию к союзникам Путина: о каком государстве идет речь

Россияне отправили в Никарагуа делегацию из временно оккупированного Крыма. Из-за этого Министерство иностранных дел Украины передало правительству этого государства ноту протеста.

Об этом идет речь на сайте МИД.

Как отметил спикер МИД Олег Николенко, украинская сторона выразила протест 31 января.

Сам визит делегации представителей оккупационных администраций в Никарагуа состоялся 23 января 2024 – с целью подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, а также о побратимстве между временно оккупированной Ялтой и Гранадой.

"МИД отмечает, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности Устав ООН. Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью территории Украины, в отношении которой представители российской оккупационной администрации не имеют правосубъектности", – отметили в ведомстве.

Кроме того, там добавили, что представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым обращалось с официальным письмом в МИД. Да, поступила просьба принять меры для надлежащего реагирования на нарушение международного права. Он был обнаружен в процессе мониторинга испаноязычных источников информации.

Напомним, ранее Никарагуа признало так называемую независимость "ЛДНР".

Читайте также: