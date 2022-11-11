Оккупанты прощаются со Стремоусовым: пропагандисты показали первые фото и видео

Россияне прощаются с заместителем гауляйтера Херсона Кириллом Стремоусовым, который погиб якобы в ДТП. Российские пропагандисты показали первые фото и видео.

Во временно захороненном Крыму началось прощание с заместителем гауляйтера Херсонщины Кириллом Стремоусовым, который якобы погиб в результате ДТП 9 ноября.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Тело предателя Украины привезли в кафедральный собор Симферополя. На действо приехали и другие сторонники "русского мира".

Однако сам российский диктатор Владимир Путин вместо себя прощаться с коллаборантом отправил всего-навсего первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Российские пропагандистские СМИ

Среди других можно заметить оккупационного "руководителя" Крыма Сергея Аксенова, гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого, оккупационного "председателя" Херсонщины Владимира Сальдо и "губернатора" Севастополя Михаила Развозжаева.

Напомним, 9 ноября стало известно, что одиозный коллаборант и "заместитель" гауляйтера Херсона Кирилл Стремоусов якобы погиб в ДТП. ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

Впоследствии в Сети появились фото с места происшествия, где якобы погиб Стремоусов. Российские пропагандисты говорят, что виновником аварии со Стремоусовым, вероятно, стал водитель грузовика, якобы "подрезавший" предателя во время движения по дороге.

Российский диктатор Владимир Путин даже посмертно наградил Стремоусова "орденом мужества". В указе Путин также похвалил предателя Украины за "мужество и отвагу при исполнении служебных обязанностей".

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