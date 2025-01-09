Оккупанты распространяют фейк о якобы намерении ВСУ повлечь за собой экологическую катастрофу в Азовском море

Последствия военных действий россиян в акватории Азовского и Черного морей очень вредны.
Представитель оккупационных властей Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Силы обороны Украины в попытке "осуществить экологическую катастрофу в Азовском море".
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
По словам предателя, ВСУ якобы нанесли "прицельный ракетный удар по емкостям для хранения нефтепродуктов" в порту Бердянска. Однако никаких доказательств того, что именно такова была цель ракеты, он не предоставил.
По словам оккупантов, в результате этого удара не было пострадавших и значительных разрушений, и "атака не повлияла на работоспособность порта".
"Подобные лживые обвинения являются попыткой россиян сместить фокус внимания с настоящей экологической катастрофы, разворачивающейся прямо сейчас на побережье оккупированного Крыма из-за загрязнения мазутом из затонувших российских танкеров. Ответственность за эту катастрофу, как и за другой ущерб окружающей среде Украины, полностью", – отметили в ЦПД.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута.
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