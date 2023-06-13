Оккупанты заминировали в Крыму химзавод: в ГУР раскрыли замысел РФ

Оккупанты минуют цеха предприятия уже несколько дней, подчеркнули в разведке.

Российско-оккупационная "власть" в Армянске заминировала химический завод "Крымский титан".

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Сценарии могут быть разные: в первую очередь, это демонстративный шантаж, выведение из строя предприятия на случай побега российских кафиров. И, собственно, уничтожение наших производственных мощностей является составной частью "декоммунизации" нашей страны в понимании Путина", — прокомментировал он.

По его словам, оккупанты минуют цеха предприятия уже несколько дней, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Выброс химикатов после взрыва может повлечь за собой искусственную техногенную катастрофу.

Оккупанты готовят теракт в Крыму

Как сообщалось ранее, на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса. Под угрозой при взрыве прежде всего окажутся:

оккупированные Армянск,

Красноперекопский район,

южные районы Херсона.

Как отметили в Центре нацсопротивления, кафиры готовят принудительную "эвакуацию" северян Крыма и представителей "администраций" вглубь полуострова и похищение материально-культурных ценностей.

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