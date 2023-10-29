Оккупанты жалуются, что свои же украли украденного в Херсоне енота

Оккупанты удивлены воровством и жалуются на "измену своих".

Россиянин прибрал в руки енота, которого кафиры украли в Херсоне во время бегства. Известно, что вора зовут Роман, он снимался в роликах вместе с животным.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Енот из Херсона".

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Авторы паблики жалуются на "измену своих". Они пишут, что "проект "Енот из Херсона" заканчивает свою жизнь обычной изменой".

Из сообщений телеграмм-канала известно, что оккупанты, издеваясь над украденным енотом, снимали с ним видео, собирая средства для захватчиков.

"О судьбе украденного Херси вы еще услышите, сейчас, по нашим данным, он без нашего ведома покинул зону проведения СВО. А похоронившим проект Бог судья. Предатели всегда и для всех будут предателями", — говорится в сообщении.

Российская "волонтерка" удивлена "чудовищной ситуацией". Она выразила надежду, что украденный енот вернется к ним.

"Человек, укравший енота, Роман, не является его хозяином. Роман просто торговал лицом с ним в кадре. Настоящих хозяев, с которыми и жил Герси, я прекрасно знаю, — написала она в телеграмм-канале.

Напомним, ранее сообщали, что кафиры издеваются над похищенным в Херсоне енотом, возя его фронтом.

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