«Окна затряслись, мы все выбежали»: поляки рассказали о громких взрывах и страшной ночи из-за падения ракеты

Польская политика.

Реклама

Ночью в части Люблинского воеводства доносились сирены о воздушной тревоге. Жители Туробина и Тарнавы слышали взрывы. Вблизи населенных пунктов, вероятно, упала российская ракета.

Жители рассказали, что слышали громкий взрыв, сообщают RMF24/PAP и Wirtualna Polska.

Реклама

Жители Тарнавы-Колонии до сих пор приходят в себя после ночного инцидента. По словам местных жителей, сначала они услышали мощный взрыв, а затем увидели в небе военную технику. Громкий звук взрыва и появление экстренных служб вызвали беспокойство среди людей.

Реклама

13-летний Максимилиан Горкевич Тарнавской Колонии рассказал, что после трех ночи было очень громко. В частности, из-за гула самолетов. Впоследствии раздался сильный взрыв.

«Окно было закрыто, но вдруг от грохота оно открылось. Потом завыла сирена», — рассказал он.

Другой житель Генрика также рассказал о громком взрыве.

«Я не знал, что это было. Затем вокруг летали самолеты. Если бы они попали в нашу квартиру, все погибли бы», — высказался он.

Реклама

Господин Доминик из соседнего города рассказал, что около четырех часов раздался громкий грохот, похожий на взрыв.

«Окна в домах дрожали, и было видно, как поднимается клуб дыма. Слышен был грохот, словно серийная стрельба. Трудно это описать, что прозвучало несколько выстрелов из пулемета, а потом и произошел именно этот взрыв», — рассказал он.

Другой житель рассказал, что «во всей своей жизни мы никогда не слышали ничего подобного». Он сравнил тряску с землетрясением.

Другой свидетель рассказал, что взрыв был настолько громким, что жители сразу выбежали на улицу.

Реклама

«Я услышал что-то похожее на взрыв, огромный взрыв. (…) Окна в квартире затряслись. Мы все выбежали», — рассказал он.

Напомним, во время массированной атаки по Украине утром 30 июля в Люблинском воеводстве в 80 км от украинской границы прозвучали сирены воздушной тревоги. Взрывы были зафиксированы вблизи населённых пунктов Туробин и Тарнава. В Тарнави-Колонии рухнул неизвестный объект.

Диаметр воронки составляет около 10 метров. Рядом с местом падения обнаружили обгоревшие металлические фрагменты.

Новости партнеров