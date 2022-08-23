Около 1300 нелегальных мигрантов переправились через Ла-Манш за один день

Всего за 2022 год через Ла-Манш в Великобританию нелегально прибыли 22 670 человек.

В Великобританию в понедельник, 22 августа, через Ла-Манш прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов – 1295 человек.

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, пишет Sky News.

Мигранты пересекли пролив на 27 легких лодках.

Это самый высокий показатель за день. Предыдущий максимум составил 1185 человек 11 ноября 2021 года.

Всего за 2022 год через Ла-Манш в Британию нелегально прибыли 22 670 человек. За аналогичный период 2021 года это было 12 500 человек.

Напомним, украинки с начала войны родили в Польше почти 3 тысячи детей: какие проблемы возникают у рожениц в соседней стране.

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