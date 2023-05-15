Около 30% россиян хотят, чтобы Путин нанес ядерный удар по Украине

Больше всего ждут ядерного удара по Украине россияне в возрасте 25-39 и 40-54 лет.

Около трети россиян считают оправданным шагом, если глава Кремля Владимир Путин нанесет по Украине ядерный удар.

Такие цифры приводит "Леванда центр", проведший соцопрос среди россиян.

"Больше всего опрошенных, оправдывающих потенциальное использование ядерных вооружений в Украине, сосредоточено среди россиян 25-39 и 40-54 лет (по 32%), одобряющих работу Путина в должности главы государства (32%) и кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (33%), а также среди респондентов, доверяющих ТВ, Интернет-изданиям и Telegram-каналам как основным источникам информации (около трети)", — говорится в результатах соцопроса.

Тех, кто верит, что российское руководство готово применить ядерное оружие в Украине в случае необходимости – 29%. Обратного мнения придерживаются 60%.

Больше всего респондентов, видящих такую готовность руководства России, – среди россиян 25-39 лет (34%).

Общероссийский опрос проведен 20 -26 апреля, в нем приняли участие 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью.

Напомним, что Россия провела репетицию тактического ядерного удара после атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщило The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

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