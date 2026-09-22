Около 3000 останутся под санкциями, но не они: ЕС исключил двух российских олигархов из списка

Санкции ЕС против РФ

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Послы стран Европейского Союза согласовали продление российских санкций еще на три года, однако из санкционного списка должны исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом 22 сентября сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

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Речь идет о продлении санкций в отношении примерно 3000 физических и юридических лиц, которые останутся в списке. Раньше ограничения по отношению к российским гражданам и компаниям нужно было продлевать каждые шесть месяцев.

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Латвия сняла блокировку

Послы ЕС ранее договорились исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка в обмен на продление ограничений на три года. Однако решение оставалось заблокированным из-за позиции Латвии.

В конце концов, Латвия воздержалась при принятии решения, что позволило достичь договоренности, сообщили дипломаты.

Санкционные решения ЕС нуждаются в единодушной поддержке стран-членов.

В то же время, решение послов еще должно пройти формальную процедуру. Его окончательно примут после завершения так называемой письменной процедуры.

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Почему Усманова и Фридмана исключили из списка

В начале сентября Франция неожиданно для других стран ЕС выступила за исключение Алишера Усманова из списка санкций. Париж обосновал свою позицию соображениями национальной безопасности.

После этого Люксембург потребовал аналогичного решения в отношении Михаила Фридмана.

Как отмечает Reuters, Фридман подал против Люксембурга иск в 16 млрд долларов.

Ранее говорилось, что в Германии за долги выставили на продажу виллу тогда еще подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова, который является одним из самых богатых людей в РФ.

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