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Категория
Мир
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Около 3000 останутся под санкциями, но не они: ЕС исключил двух российских олигархов из списка

Российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана исключили из списка.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Около 3000 останутся под санкциями, но не они: ЕС исключил двух российских олигархов из списка

Санкции ЕС против РФ

Послы стран Европейского Союза согласовали продление российских санкций еще на три года, однако из санкционного списка должны исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом 22 сентября сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Речь идет о продлении санкций в отношении примерно 3000 физических и юридических лиц, которые останутся в списке. Раньше ограничения по отношению к российским гражданам и компаниям нужно было продлевать каждые шесть месяцев.

Латвия сняла блокировку

Послы ЕС ранее договорились исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка в обмен на продление ограничений на три года. Однако решение оставалось заблокированным из-за позиции Латвии.

В конце концов, Латвия воздержалась при принятии решения, что позволило достичь договоренности, сообщили дипломаты.

Санкционные решения ЕС нуждаются в единодушной поддержке стран-членов.

В то же время, решение послов еще должно пройти формальную процедуру. Его окончательно примут после завершения так называемой письменной процедуры.

Почему Усманова и Фридмана исключили из списка

В начале сентября Франция неожиданно для других стран ЕС выступила за исключение Алишера Усманова из списка санкций. Париж обосновал свою позицию соображениями национальной безопасности.

После этого Люксембург потребовал аналогичного решения в отношении Михаила Фридмана.

Как отмечает Reuters, Фридман подал против Люксембурга иск в 16 млрд долларов.

Ранее говорилось, что в Германии за долги выставили на продажу виллу тогда еще подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова, который является одним из самых богатых людей в РФ.

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