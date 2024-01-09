"Около 60% зданий разрушены": журналисты NYT увидели собственными глазами следы войны в Газе

Журналисты New York Times стали свидетелями полного разрушения двух городов, вызванных войной в Секторе Газы.

Об этом идет речь в большом репортаже NYT с места событий.

"По словам официальных лиц Газы, во время уничтожения террористов ХАМАС в Секторе Газы было убито около 23 тысяч жителей Газы — примерно 1% населения. По данным ООН, более 80% жителей анклава были эвакуированы. Около 60% зданий — разрушены", — говорится. в материале.

Сектор Газы / Фото: flash90

Журналисты отметили, что во время их передвижения по центру Газы в сопровождении военных ЦАХАЛа, они зафиксировали разрушение гражданской инфраструктуры и следы войны в каждом здании, во дворе и даже в рощах.

"Некоторые здания были полностью разрушены, их полы сложились, словно куча книг. Башенные блоки, без целых секций, стояли ненадежно. В доме в Бурее отсутствовала наружная стена. Роща по соседству сравняли, растения вырвало с корнями, а земля превратилась в грязи", — передают репортеры.

Также со ссылкой на слова военных, представители СМИ отметили, что в конце концов все здания, скорее всего, будут уничтожены, когда ЦАХАЛ взорвет сеть тоннелей террористов, что находится под ними.

Израильские военные рассказали, что ущерб произошел в основном по вине ХАМАСа. Боевики группировки закрепились в жилых районах, используя гражданский как живой щит.

Генерал-майор армии Израиля Итай Верув указал на жилые дома, из которых, по его словам, боевики ХАМАСа вели огонь израильским военным, поэтому они были вынуждены стрелять в ответ по домам.

"Мы пытались избегать попадания по гражданской инфраструктуре, но у нас не было выбора. Ущерб не был целью. Это побочный эффект", — сказал генерал Верув.

Напомним, что радикальная палестинская группировка ХАМАС объявила о начале операции против Израиля утром 7 октября, запустив несколько тысяч ракет. Под удар попали юг и центр страны, включая Тель-Авив. Многие погибли и были ранены, также боевики захватили сотни заложников. После зачистки территории Израиля ЦАХАЛ объявил об операции по уничтожению ХАМАС в секторе Газа.

Израиль заявил, что его военные начинают переходить от широкомасштабной наземной и воздушной кампании в секторе Газа к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что военная кампания Израиля в Cекторе Газа продлится еще много месяцев.

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