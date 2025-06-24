Около Варшавы произошло ДТП с участием украинцев: что известно о пострадавших

ДТП в Польше

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Во вторник, 24 июня, на трассе в S17 в сторону Варшавы произошло серьезное ДТП с участием украинцев. Четыре человека доставлены в больницы, виновник задержан.

Об этом сообщает lublin112.pl.

Детали аварии в Польше

Инцидент произошел после 3:00 утра 24 июня на 88-м километре трассы S17 на полосе, ведущей в сторону Варшавы.

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По предварительным данным, 22-летний гражданин Украины, управлявший фургоном Volkswagen, не проявил должной осторожности и не адаптировал скорость к дорожным условиям. В результате он наехал на заднюю часть полуприцепа, который тянул тягач Renault, которым управлял 61-летний гражданин Украины.

«На момент инцидента в автобусе находились восемь человек — все граждане Украины. Четверо человек были доставлены в больницы, один из них доставил туда вертолет ЛНР. После проведения экспертизы выяснилось, что два человека получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Оба водителя были трезвые и имели водительские права. 22-летний водитель Volkswagen был задержан. Полиция проводит расследование.

На месте полоса в сторону Варшавы оставалась заблокированной несколько часов. Впрочем, теперь движение свободно.

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Напомним, в пятницу, 13 июня, на трассе Ренн-Ле-Ман (Франция) произошло масштабное ДТП с участием автобуса с украинскими номерами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека, среди пострадавших — дети.

По информации МИД Украины, автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу несовершеннолетних. На место аварии немедленно отправились представители посольства и консульской службы.

«Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. На место аварии выехали представители посольства и лично посол Украины», — отметили в МИД.

В результате ДТП погибли по меньшей мере четыре человека. Еще более 45 получили травмы, из них 11 — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в больницы. Автотрасса A81 временно перекрыта, на месте работают экстренные службы.

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