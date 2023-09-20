Окончание военной операции в Карабахе: ЕС выступил с предостережением к Баку

Евросоюз настаивает на содержательном диалоге между Баку и Карабахом.

Евросоюз после заявил Азербайджану о прекращении военной операции в Карабахе предостерег Баку от изгнания местного населения из этого региона.

Об этом заявил спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы приняли во внимание последнее объявление Министерства обороны Азербайджана, что было достигнуто соглашение о перемирии и прекращении военных действий. Мы ожидаем, что Азербайджан остановит нынешние военные действия", — отмечает Стано.

По его словам, для ЕС важно, чтобы эта военная операция не была использована в качестве повода для принудительного выдворения местного населения с территории Карабаха.

"Также важно немедленно вернуться к содержательному, честному и настоящему диалогу между Баку и Карабахом. Мы также приняли во внимание объявление, что такая встреча должна состояться 21 сентября", — говорит Стано.

Также, по его словам, ЕС наблюдает за ситуацией очень внимательно и страны-члены будут принимать следующие решения в этом контексте, учитывая развитие событий на месте.

Напомним, вчера, 19 сентября, в Минобороны Азербайджана сделали заявление о начале "антитеррористических мер" в Карабахе. В Баку отмечали, что из строя будут выводиться исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура.

Впрочем, уже через сутки, 20 сентября, "власти" Карабаха заявили, что прекращают огонь и складывают оружие с 13:00 этого дня. В свою очередь, Азербайджан сообщил, что заканчивает "антитеррористические мероприятия".

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