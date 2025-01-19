Окончание войны, покупка острова и встреча с Путиным: какие заявления сделал Трамп для своей инаугурации

Инаугурация новоизбранного президента Америки Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.

Перед инаугурацией новоизбранный президент сделал немало заявлений по поводу своей деятельности, которую он будет проводить после вступления в должность.

ТСН.ua собрал заявления, которые сделал новоизбранный президент перед церемонией.

"Окончание войны через 24 часа"

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что достигнет мирного соглашения между Россией и Украиной через 24 часа.

В частности, в своих публичных выступлениях Трамп отмечал, что большой войны между странами не было бы, если бы он продолжал возглавлять Белый дом, а его посланник по вопросам Украины и России Кит Келлог надеялся найти решение за 100 дней.

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Однако сейчас в команде Дональда Трампа заявили, что значительный прогресс в решении войны России против Украины не стоит ожидатьпо крайней мере в течение следующих шести месяцев.

Территориальные амбиции Трампа

Новоизбранный президент США насмехался над премьер-министром Канады Джастином Трюдо, предположив, что Канада должна стать 51-м штатом США, а Трюдо – его губернатором. В разговоре с Трюдо в своем имении в Мар-а-Лаго он сказал, что если 25% торговые пошлины Вашингтона "убьют" канадскую экономику, то стране "стоит стать 51 штатом США, передает BBC.

Впоследствии в декабре Трамп повторил "предложение", заметив, что многие канадцы хотят, чтобы Канада присоединилась к США. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите.

Кроме того, в своей соцсети он опубликовал карты, на которых США были объединены с Канадой.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на такие упреки. В соцсети "Х" он заявил, что Канада не сможет стать частью США.

Кроме того, Трамп пригрозил вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал в случае если транзитные тарифы для американских судов не будут снижены.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на такие упреки и заявил: "Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению".

Покупка Гренландии

Дональд Трамп заявлял, что "приобретение" Гренландии является "абсолютной необходимостью" для США.

Он подчеркивал, что контроль над островом важен для национальной безопасности и свободы в мире. Ранее, в 2019 году, Трамп предлагал купить Гренландию в Дании, но предложение было отклонено. что остров не продается, а его будущее зависит от воли его народа.

Впоследствии Муте Эгеде сказал, что остров Гренландия отказывается от статуса части США или Дании, стремясь обрести независимость и самостоятельно определять свою политическую судьбу.

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В свою очередь, в будущий советник президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп рассматривает все возможности присоединения к стране Гренландии, в том числе и силовой вариант.

Переименование горы

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении переименовать высшую точку страны – гору Денали на Аляске и вернуть ей старое название – МакКинли (25 президент Соединенных Штатов).

"Мак-Кинли был очень хорошим, возможно, великим президентом", – заявил Трамп во время выступления в Фениксе, передает Fox News.

Гора была переименована бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году.

Новое название должно отражать традиции коренных жителей Аляски, а также преимущества многих жителей этого региона, поскольку слово "Денали" употребляло Атабасское племя, которое означает "высокий" или "большой".

Диалог между США и РФ

Новоизбранный президент США заявляет о возможных переговорах с кремлевским диктатором.

"Он хочет встретиться, и мы это организовываем", – сказал Трамп в комментариях перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

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Дата встречи пока не известна, но Трамп царит встретиться с кремлевским диктатором " очень быстро " после того, как он вступит в должность.

Политолог, политконсультант, кандидат философских наук Андрей Городницкий в эфире "КИЕВ 24" рассказал, что Трамп будет говорить с Путиным с позиции силы.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Путин якобы готов ко встрече с Трампом. Также он добавил, что для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать имеющиеся проблемы посредством диалога".

Трамп против ударов в глубь РФ

Дональд Трамп выступает против того, чтобы Украина наносила удары по России американским дальнобойным оружием.

"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы лишь усиливаем эту войну и ухудшаем ее", – отметил он.

Решение Украины бить ракетами вглубь РФ политик назвал "глупым".

"Я считаю, что сейчас самое опасное происходящее, когда Зеленский решил, за одобрение, я предполагаю, президента (Байдена – Ред.), начать ракетный обстрел России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я считаю, что это глупо" решение", – резко сказал Трамп.

ТОП-5 предвыборных обещаний

Во время своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп чаще всего обещал в первый же день после вступления в должность добиться прекращения конфликта в Украине С января 2023 года он не менее 33 раз публично заявлял об этом, передает издание Axios.

На втором месте по частоте упоминаний (32 раза) обещание Трампа в первый день на высшем государственном посту США закрыть границу для нелегальных мигрантов.

Третье по частоте упоминаний (26 раз) обещание о готовности ограничить финансирование тех школ, в которых обязательна вакцинация, и где учат, что в США укоренился расизм.

25 раз Трамп обещал "начать крупнейшую операцию по депортации" – нелегальных мигрантов из страны.

22 раза – прекратить принудительный переход на электромобили.

В издании отметили, что многие обещания Трампа невозможно реализовать сразу, поскольку их выполнение потребует поддержки Конгресса. Некоторые оказались очевидным преувеличением, которое признал сам избранный президент.

К последним относится обещание Трапа снизить цены, хотя он постоянно обещал подавить инфляцию во время предвыборной кампании. Также он умерил громкость заявлений об урегулировании российско-украинской войны в течение 24 часов после вступления в должность, признав, что сделать это будет даже труднее, чем прекратить войну Израиля и ХАМАС.

Разблокировка TikTok

Палата представителей Конгресса США 13 марта 2024 года поддержала законопроект, предусматривающий запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны при определенных условиях. В конце 18 января 2025 года это приложение стало недоступным для американцев.

Дональд Трамп пообещал после своего вступления в должность 20 января отсрочить блокировку китайской платформы TikTok и выступил за приобретение Соединенными Штатами 50% собственности компании, передает Украинская Правда со ссылкой на Truth Social.

"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом, мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может, и триллионы долларов. 50%", – говорится в сообщении.

Первые дни президентства

В интервью NBC News Трамп рассказал, что после вступления в должность намерен начать массовые депортации мигрантов. Он не назвал точной даты или города, где начнутся депортации, но сказал, что они начнутся в ближайшее время.

В частности, среди планов Трампа – посещение Китая. Стоит отметить, что новоизбранный президент уже общался с китайским лидером Си Цзиньпином через представителей и верит в то, что стороны найдут общий язык. Рассматривается также вариант приглашения Си Цзиньпин в Соединенные Штаты.

Что из всего вышеперечисленного будет воплощено в жизнь, а что останется на уровне предвыборных обещаний и эксцентрических заявлений – станет известно уже после инаугурации. Ведь как пишет NBC News, после вступления в должность Трамп планирует подписать "рекордное" количество указов.

Ранее ТСН.ua сообщал, что администрация Трампа может помочь Украине заключить сильное соглашение о прекращении огня с Россией.

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