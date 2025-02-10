Окончание войны в Украине будут обсуждать в Мюнхене — госсекретарь США

Глава Госдепа подчеркнул, что окончание войны — "в интересах всех".

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на этой неделе, мировые лидеры будут обсуждать окончание войны в Украине, о необходимости чего заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью SiriusXM Patriot, отвечая на вопрос о своей миссии во время поездки в Мюнхен.

Он отметил, что хотя место проведения конференции безопасности находится в Европе, на этом форуме будут присутствовать лидеры со всего мира.

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"Главной темой для всех будет война в Украине, и президент [Дональд Трамп] очень четко заявил, что войну в Украине нужно закончить... Он хочет, чтобы эта война закончилась", — сказал Марко Рубио.

Госсекретарь США добавил, что окончание войны — "в интересах всех".

"Очевидно, мы будем обсуждать это [окончание войны] с министрами иностранных дел и другими лидерами там", — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет на этой неделе. Основное внимание мероприятия будет уделено войне России против Украины и возможным путям ее завершения.

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