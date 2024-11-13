Окончание войны в Украине через 24 часа: кто убедил Трампа, что это возможно

Роман Бессмертный считает, что тезис об окончании войны через 24 часа является фантазией окружения Дональда Трампа.
Тезис о скором окончании войны в Украине за 24 часа Дональду Трампу "вбило в голову" его окружение.
Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный в интервью "РБК-Украина".
"По моему мнению, тезис о том, что война закончится через 24 часа, через несколько месяцев и так далее — это фантазия людей, которые окружают Дональда Трампа, которые ему убивают в голову, что это вопрос, который будет быстро решен", – сказал Бессмертный.
По его мнению, если команда Трампа начнет торг по территориям – это может привести к глобальной войне. Бессмертный считает, что закончить войну можно только усугубляя Украину.
"И этот тезис, который звучит у всех в команде Трампа "К миру через силу", он абсолютно верен. Потому что "нагибать" Украину в этой ситуации — это ситуацию будет обострять. И поэтому рано или поздно это станет понятно. Это станет понятно очень быстро. В Пентагоне, в Центральном разведывательном управлении, в администрации Трампа", – сказал он.
Ранее в NYT допустили, каким будет президентство Трампа для Украины.
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