Окончание войны в Украине через уступки Путину создает риски для Европы и НАТО — The Telegraph

Чувство безнаказанности за войну в Украине может подтолкнуть Кремль к новым агрессивным действиям.

Если избранный президент США Дональд Трамп решит закончить войну в Украине, пойдя на уступки президенту России Владимиру Путину, это создаст угрозу европейским партнерам Вашингтона по НАТО.

Об этом говорится в аналитической публикации Саймона Хеффера в британском издании The Telegraph.

“Следующая администрация Соединенных Штатов может вскоре попытаться созвать какую-то конференцию по Украине. Когда это произойдет, будет зависеть от готовности Путина и президента Зеленского вести такие переговоры, а также от договоренности о председательствующем, повестке дня и месте проведения”, — отмечает аналитик.

Он предполагает, что в случае начала мирного процесса правительства больших стран НАТО будут использовать дипломатические каналы, чтобы пытаться повлиять на направление переговоров, а их эмиссары будут присутствовать на полях.

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"Европа, по соображениям безопасности, может больше потерять от результата, который вдохновит Путина выдвигать новые территориальные претензии", — подчеркнул Саймон Хеффер.

По его словам, чувство безнаказанности за войну в Украине может подтолкнуть Кремль к новым агрессивным действиям, в частности, в так называемом Сувалкском коридоре, который проходит по границе Литвы и Польши и соединяет государство-сателлит РФ Беларусь с российским эксклавом в Европе — Калининградской областью.

Россия имеет свободный доступ к нему по воздуху и морю, но не по суше. За последние годы она инвестировала огромные средства в город [Калининград], не в последнюю очередь в его военно-морскую базу. Он имеет стратегическое значение как эффективный форпост России в Европейском Союзе. Фактически это одна из главных причин, почему Европа не должна покидать Украину”, — подчеркнул аналитик.

Саймон Хеффер утверждает, что оставить теперь Украину будет означать предложить Путину отправить бронированную колонну с территории его приспешника Александра Лукашенко в Беларуси на территорию Литвы. И хотя такое вторжение по объему нельзя сравнивать с полномасштабной войной в Украине, но его политическое значение было бы даже больше.

“Это было бы нападение на суверенную территорию члена НАТО и члена ЕС. Но если Путин увидит, что за нападение на Украину ему разрешили сохранить большую часть оккупированной территории, что мешает ему обеспечить себе доступ к Калининграду?" – спрашивает аналитик.

По его словам, следующими целями Путина могут стать балтийские страны, в которых проживает большое количество русскоязычного населения, поскольку "желание восстановить часть бывшего Советского Союза — очевидные потенциальные цели для него".

Саймон Хеффер напомнил, что за годы своего правления Путин не раз пользовался слабостью международного сообщества, чтобы продвигать свои агрессивные действия. И если его нынешняя агрессия останется без должного ответа, это создаст опасный прецедент.

"Только сумасшедший может хотеть, чтобы война в Украине продолжалась. Но только дурак может хотеть, чтобы это закончилось тем, что Америка, а по умолчанию и остальная часть НАТО, заставит президента Зеленского встать на колени перед Путиным", — подытожил он.

Напомним, в странах Европы публикуют брошюры с советами , как построить бункер, запастись едой и выжить без электричества, если произойдет хуже всего и на континенте разразится полномасштабная война.

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