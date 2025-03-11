Окончание войны в Украине: Климкин ответил, станет ли Турция одним из гарантов безопасности

Бывший министр иностранных дел не видит перспектив большего привлечения Турции к гарантиям безопасности.

Турция вряд ли будет вовлечена в вопрос гарантий безопасности Украины.

Об этом сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью " Апострофу".

По мнению Климкина, мало перспектив большего привлечения Турции к гарантиям безопасности.

"К вопросам безопасности — да, к гарантиям безопасности — нет", — ответил он на вопрос о роли Турции в теме гарантий безопасности Украины.

По его словам, присутствие ограниченного турецкого контингента, присутствие в мониторинге или верификации возможного прекращения огня возможны. Однако гарантии безопасности Турция вряд ли возьмет на себя.

Миротворцы, "Небесный щит" или ядерный зонтик для Украины

Климкин считает, что наиболее реалистичными гарантиями безопасности для Украины от Турции есть инвестиции.

"Самое реалистично получить инвестиции в нас. Деньги, оружие, которые мы способны будем эффективно использовать", — сказал он.

Напомним, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает прекращение огня в Украине. В частности, идея "перемирия в воздухе и на море", предложенная главой Владимиром Зеленским.

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