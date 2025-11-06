Окончание войны в Украине: Виткофф назвал условие и новые термины

Виткофф заявил о протоколах безопасности для Украины и назвал сроки окончания войны / © Getty Images

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о «прогрессе» в вопросе окончания войны в Украине и сообщил, что Соединенные Штаты займутся этим активнее после того, как завершат конфликт в Газе.

Об этом Виткофф заявил во время Американского бизнес-форума в Майами.

После завершения конфликта в секторе Газа вопрос Украины станет следующим приоритетом в повестке дня.

«Нужно решить следующим», — сказал он.

По словам Виткоффа, война в Украине остается одной из ключевых тем для Вашингтона.

«Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители», — отметил спецпосланник Дональда Трампа.

Виткофф подчеркнул, что президент США «постоянно следит» за процессом мирного урегулирования и считает завершение войны в Украине одной из главных задач американской внешней политики.

Напомним, из-за нарушения перемирия и эскалации напряжения в секторе Газа вице-президент США Джей Ди Венс ездил в Израиль для переговоров с руководством страны.

В Вашингтоне говорили, что поездка связана с резким ростом напряжения после инцидента в районе Рафы, когда боевики ХАМАС, выйдя из тоннеля, выпустили противотанковую ракету по израильскому авто.