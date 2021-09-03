Окончательная победа "Талибана": захвачена последняя провинция Афганистана, которая сопротивлялась

В захваченной провинции в основном проживают таджики.

В Афганистане талибы установили контроль над провинцией Панджшер. Она была последние, которая опиралась Талибану.

Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на своего корреспондента.

"Талибан" взял под контроль провинцию Панджшер — последний регион, который оказывал сопротивление талибам под командованием полевого командира Ахмада Масуда.

В Кабуле началась стрельба, присутствующие там журналисты сообщают, что таким образом талибы празднуют свою окончательную победу.

В Панджшер проживает около 150 000 человек, большинство из которых — таджики. Ранее велись переговоры между лидером провинции Ахмедом Масудом, сыном героя национальной войны Ахмета Шаха Масуда и талибами, но они не смогли прийти к выводу.

Напомним, что движение "Талибан", который захватил власть в Афганистане, продемонстрировал на государственном телевидении пропагандистский видеоролик парада, во время которого перед трибуной прошла колонна техники с американским оружием, различными видами бомб и поясами смертников-шахидов.

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