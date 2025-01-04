"Оковы колониальной эпохи": Гренландия готовится потребовать независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, заявил что правительство и парламент острова готовят законодательную основу для объявления независимости.

Об этом Муте Эгеде сказал в своем новогоднем обращении, опубликованном на правительственном сайте в четверг, 2 января.

"Настало время для нашей страны сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можно назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История показала, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства. И если нам и дальше придется придерживаться датской конституции, равноправия не будет", – заявил Эгеде.

Премьер Гренландии подчеркнул, что жители острова должны сами формировать свое будущее и решать, с кем сотрудничать и торговать.

"Наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не могут продолжаться только через Данию", – подчеркнул политик.

Он добавил, что парламент и правительство Гренландии уже несколько лет разрабатывают конституцию, которая станет основой для отделения Гренландии от Дании.

"Возможность народа Гренландии обрести независимость была закреплена в положениях Закона о самоуправлении, что создало правовую основу для достижения независимости. Также подготовлен проект основного закона, конституции нашей страны. Уже началась работа по созданию основ Гренландии как независимого государства в рамках возможностей и положений, предусмотренных Законом о самоуправлении", – добавил Эгеде.

Гренландия – это самый большой в мире остров и одна из самых малонаселенных территорий. Его площадь составляет 2,1 млн кв. км (почти в 3,5 раза больше территории Украины), а население – около 56 тысяч человек.

Дания захватила остров и сделала его своей колонией в XVIII веке, а после референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе королевства. Еще три десятка лет спустя, в 2009 году, после еще одного референдума датский парламент принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию и предусмотрев условия для провозглашения независимости острова. В соответствии с этим законом, Гренландия может получить суверенитет, если за это проголосуют ее жители на референдуме.

Напомним, Трамп в очередной раз заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал. Он пообещал, что во время своего президентства будет продвигать вопросы о присоединении к США территорий, важных для национальной безопасности.

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