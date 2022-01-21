Окровавленный питон под роскошным магазином Луи Витон: в Париже зоозащитники устроили протест

Кожу питонов используют для создания сумок и кошельков.
Зоозащитники устроили зрелищный протест под лавкой люксового бренда Луи Виттон в Париже.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 января.
Активисты пришли с плакатами и муляжем разрезанного пополам питона. Кожу именно этих животных бренд использует для создания роскошных аксессуаров: сумочек и кошельков.
Защитники животных говорят, что производители, в том числе в Индонезии, жестоко убивают питонов. Активисты призывают Луи Виттон отказаться от использования такого материала. К слову, это раньше сделали Шанель и Жан-Поль Готье. В компании протест пока не комментируют.
Как сообщалось, на Шри-Ланке скончались два слона, которые перед этим съели пластиковые отходы на открытой свалке. Зоозащитники бьют тревогу, поскольку такие случаи в стране не единичны.
Читайте также:
- Удовольствие не из дешевых: сколько в Украине тратят на домашних питомцев
- Шик, блеск и мех: как одевались актрисы старого Голливуда в холода