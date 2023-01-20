Окружение Путина понимает, что его финал определен: разведка заявила о спорах в "банке с пауками"

В частности, Герасимов и Шойгу возвращаются на определенные позиции, однако, эти изменения ослабляют российскую армию.

В окружении президента России Владимира Путина усугубляются споры на фоне успехов ВСУ в войне. Ближайшее окружение диктатора уже понимает, что "финал Путина определен".

Об этом представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире Radio NV.

"Чем успешнее действия украинских сил обороны, чем интенсивнее освобождаются наши территории и чем больше гибнет россиян, тем больше будут усиливаться противоречия внутри этой "банки с пауками", которую называют башнями Кремля или кремлевской верхушкой", — сообщил представитель разведки.

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"Споры там есть, и сейчас действительно Суровикин, Пригожин, Кадыров сдвигаются с некоторых позиций, по крайней мере публичных, Герасимов, Шойгу возвращаются. Но в конце концов даже эти изменения, сам факт этих очередных изменений ослабляет российскую армию", — заверил Юсов.

Он пояснил, что глава российского Генштаба и новый командующий оккупационными войсками в Украине Валерий Герасимов – человек позапрошлого поколения, уже в глубоком возрасте, который не может говорить о каких-то инновационных, современных подходах.

"И там вся команда такая, Путин себя окружает примерно вот такими пенсионерами, которые смотрят в прошлое, а не в будущее. Поэтому Суровикин и Пригожин – это, конечно, преступники, но преступники, которые колоссальными потерями и ресурсами хоть какие-то результаты могли бы [показать]", – отметил представитель прессслужбы ГУР.

Он заверил, что эти противоречия в кремлевской верхушке будут продолжаться.

"И с каждым днем все большее количество представителей и экономической элиты, и военного руководства, и даже ближайшего окружения Путина понимает, что финал этой аферы уже определен и финал Путина определен. Вопрос лишь в том, как для себя безопаснее и быстрее отойти от современного "Гитлера", чтобы не закончить вместе с ним так же, как когда-то окончил нацистский диктатор", – резюмировал Юсов.

Напомним, в середине января российский министр обороны Сергей Шойгу назначил Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. Так, Герасимов заменил собой генерала Сергея Суровикина. Заметим, что Суровикин считается связанным с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Руководитель разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев сообщил о зарождении противостояния между Пригожиным и Путиным, первым этапом которого стало увольнение Суровикина.

А по мнению британского экс-разведчика Филиппа Инграма, Пригожин может стать потенциальным преемником Путина.

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