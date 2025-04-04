Окружение Трампа не рекомендует разговаривать с Путиным, пока он не обяжется полностью прекратить огонь

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По словам двух чиновников администрации, по состоянию на сегодняшний день разговор между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не был запланирован. Внутреннее оцепление Трампа советует ему не разговаривать с Путиным, пока он не обяжется полностью прекратить огонь, заявили официальные лица.

Об этом пишет NBC News .

Представители администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что захочет поговорить с Путиным. Но они сказали, что ему сообщили, что телефонный звонок не хорошая идея, если Путин не передал Белому дому, что он соглашается на полное прекращение огня в российско-украинской войне.

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Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Он также сказал, что "очень злой" на Путина за то, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев встретился с представителями Белого дома и республиканскими законодателями в Белом доме вчера вечером, по словам трех американских чиновников, знакомых со встречами. Непонятно, посетил ли Трамп когда-либо на встрече.

Дмитриев встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом из Южной Каролины и Марквейном Маллином из Оклахомы вчера вечером в Белом доме по просьбе Трампа. Группа обсуждала условия прекращения войны в Украине и требования Путина по прекращению огня, сообщили три официальных лица США.