Оксфорд назвал словом 2023 года rizz: что оно означает

Оксфордский университет назвал словом года сленговое rizz. Это сленговое слово употребляют для определения чего-то привлекательного.

Об этом сообщается на сайте университета.

Оксфордский словарь избрал словом года rizz – термин, происходящий от части слова charisma (харизма). Rizz означает способность кого-то привлекать с помощью стиля, обаяния или внешности.

Известность этого сленгового слова резко возросла в 2023 году. Это произошло после интервью актера Тома Голланда, в котором тот сказал: "У меня совсем нет rizz. У меня ограничена rizz". На английском это звучало: "I have no rizz whatsoever, I have limited rizz".

Во время открытого голосования в Оксфордском университете rizz опередило слова Swiftie (поклонник Тейлор Свифт), situationship (неформальные романтические или сексуальные отношения) и prompt (инструкция, предоставляемая программе искусственного интеллекта).

Напомним, ранее составители американского словаря Merriam Webster выбрали словом 2023 года authentic ("аутентичный"). Количество поисковых запросов слова выросло благодаря разговорам об искусственном интеллекте.

