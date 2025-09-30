Октоберфест закрывали в этом году: какая причина

Октоберфест / © fcbayern.com

Нынешний Октоберфест в Мюнхене столкнулся с необычным явлением: в субботу, 27 сентября, из-за слишком большого количества посетителей мероприятие пришлось временно закрыть.

Об этом пишет издание DW.

Организаторы фестиваля сообщили, что вечером субботы на Терезиенвизе одновременно находились 300 тысяч посетителей. Около 17:00, во время смены столиков, поток желающих принять участие в гулянии достиг пика. Это привело к тому, что на некоторых участках не было возможности пройти или проехать.

Из-за критического переполнения администрация была вынуждена закрыть территорию для новых посетителей примерно на полчаса.

Полиция в свою очередь распространила в социальных сетях призыв к гражданам "не приходить больше на Октоберфест". Также временно была приостановлена остановка метро на станциях "Шванталергеи" и "Терезиенвизи", которыми обычно пользуются гости фестиваля.

Объявления о закрытии, сделанные на месте, вызвали панические настроения у некоторых посетителей, поскольку у них не указывалась конкретная причина необходимости не приходить на фестиваль.

По оценкам организаторов, к утру воскресенья, 28 сентября, на фестивале побывало 3,5 миллиона гостей, что чуть меньше 3,6 миллиона за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на меньшее количество посетителей, в этом году полиция зарегистрировала больше преступлений на Октоберфесте, чем в 2024 году. Об этом свидетельствуют обнародованные промежуточные итоги. Хотя общее количество зафиксированных нарушений оставалось на относительно низком уровне, полиция совершила 833 выезда в течение первых восьми дней (почти на 80 меньше, чем в 2024 году), но при этом задержала больше людей.

В отчете полиции также высоко оценены гражданское сознание и мужество посетителей, поскольку многие из них активно сообщали о правонарушениях и выступали свидетелями.