Олег Винник попал в список нежелательных артистов в Молдове

Олег Винник

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Министерство культуры Республики Молдова обнародовало список артистов из стран СНГ, чьи концерты и участие в культурно-художественных мероприятиях на территории страны не рекомендуются.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В список, в частности, включены украинский певец Олег Винник, а также ряд российских исполнителей и музыкальных групп, среди которых Моргенштерн, Клава Кока, Диана Арбенина, Баста, «Ленинград», «Руки вверх», t.A.T.u., Егор Крид и другие.

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В министерстве отметили, что документ подготовлен на основе запросов государственных культурных учреждений и организаторов мероприятий после циркуляра, разосланного в феврале 2026 года.

«Список был составлен на основе запросов, поступивших на сегодняшний день от государственных учреждений культуры и импресарио», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о документе рекомендательного характера, который в дальнейшем может обновляться.

Министерство культуры особо подчеркнуло, что данный перечень не является запретом на культурную деятельность.

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«Министерство культуры не запрещает проведение культурных мероприятий и не ограничивает международное сотрудничество», — отмечается в заявлении.

По словам ведомства, цель заключается в минимизации потенциальных рисков при проведении массовых мероприятий.

При этом в сообщении подчеркнули, что организаторы мероприятий должны учитывать возможные последствия в случае приглашения артистов из перечня. В частности, речь идет о риске отказа во въезде приглашенным артистам, отмене мероприятий и потенциальном репутационном ущербе для организаторов.

Министерство рекомендует заранее согласовывать участие иностранных исполнителей с соответствующими структурами, чтобы избежать возможных организационных проблем.

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Напомним, недавно в Молдове призвали отменить концерты некоторых артистов. Олег Винник и известные сторонники Путина оказались там под бойкотом.

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