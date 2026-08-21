Олигарх Ермолаев впервые рассказал о покушении в Монако: кого подозревает

Вадима Ермолаева с семьей взорвали в Монако 29 июня / © Associated Press

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Украинский миллионер Вадим Ермолаев, переживший взрыв возле своей квартиры в Монако, до сих пор не понимает, кто и зачем пытался его убить.

В интервью CNN он поделился деталями покушения.

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Ермолаев рассказал, что после взрыва не понимал, кто мог организовать покушение. По его словам, у него никогда не было врагов, он не был конфликтным человеком и пытался избегать острых споров, поэтому не видит очевидной причины для нападения.

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«Когда раздался взрыв, Ермолаев на мгновение потерял способность мыслить. На секунду он подумал, что в его руке взорвался электронный ключ. Но потом увидел свою партнершу, которая лежала раненая на лестнице, а его 13-летний сын махал окровавленными руками. Тогда началась паника», — говорится в материале.

Бизнесмен также отверг версию, что покушение мог заказать кто-то из его семьи. Он назвал такое предположение абсурдным и отметил, что большинство его состояния уже оформлено на других членов семьи.

Отдельно бизнесмен прокомментировал версию о возможной причастности украинских спецслужб. Среди подозреваемых в убийстве Березовской есть Владислав Реут, который на момент взрыва в Монако был офицером Главного управления разведки (ГУР).

Ермолаев заявил, что не считает, что украинское государство могло официально заказать его убийство: «Я даже не могу себе представить, что такое возможно».

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Покушение на Ермолаева в Монако — что известно

Вечером, 29 июня, в жилом доме в Монако раздался мощный взрыв. Пострадали три человека, включая бизнесмена Вадима Ермолаева.

С самого начала полномасштабного вторжения РФ Ермолаев не проживал в Украине. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.

6 июля под Киевом обнаружили тело женщины, подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева в Монако. Речь шла о 39-летней украинке Анастасии Березовской, которую Интерпол объявил в розыск из-за взрыва.

Следователи установили, что по возвращении в Украину она общалась со своей семьей и двумя мужчинами: экс-правоохранителем и действующим сотрудником Главного управления разведки.

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Обоим вручили сообщение о подозрении в умышленном убийстве. По данным прокуратуры, один из фигурантов рассказал об убийстве женщины и заявил о причастности к нему другого подозреваемого. На основании его показаний правоохранители провели следственный эксперимент и установили место, где находилось тело погибшей.

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